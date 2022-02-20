قوى المعارضة تدعو للتصدي لمخططات التطبيع والتكاتف لوقف المؤامرة على البحرين

قالت قوى المعارضة في البحرين، في بيان "إن تمكين الصهاينة من الامن الداخلي والخارجي للبحرين، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة على شبكة الاتصالات، وكل الملفات الخدمية يحول البحرين إلى فلسطين ثانية".

وشدد قوى المعارضة في بيانها الصادر اليوم السبت، على أن "ما تمر به البحرين اليوم من مرحلة خطيرة تتطلب منا التداعي لوقف المؤامرة الكبيرة على بحريننا العزيزة والتصدي لهذا المشروع الخطير".

ولفتت قوى المعارضة تيار الوفاء الإسلامي، جمعية العمل الإسلامي أمل، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص إلى أن "الخليفيين من خلال تصرفاتهم الصبيانية وغير العقلانية يزجون بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية وقد تجلب للبحرين الدمار والأخطار الكبيرة".

وأدانت قوى المعارضة الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الإحتلال للبحرين بدعوة من الحاكم الخليفي حمد بن عيسى.

وأكدت أن "رهن أمن البلد بيد الصهاينة من خلال تمكين الشاباك والموساد بالإشراف على الأمن الداخلي للبحرين، وإعطاء الكيان الصهيوني موافقة على إنشاء قاعدة عسكرية اسرائيلية على أرض البحرين هو بيع كامل للسيادة البحرينية".

وأضافت أن "جلب ضابط صهيوني للمشاركة في الإتلاف الدولي لحفظ الملاحة في الخليج قد تجاوز حد التطبيع بل وصل للتآمر على دول الجوار ويشكل تهديدا لكامل المنطقة".

ودعت قوى المعارضة جماهير الشعب إلى التصدي لمخططات التطبيع، ووجهت شكرها للجماهير التي شاركت في إحياء الذكرى الحادية عشر من انطلاق الثورة في البحرين.

المصدر:يونيوز