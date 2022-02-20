النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۸مشاهدات
‍ پ

قوى المعارضة تدعو للتصدي لمخططات التطبيع والتكاتف لوقف المؤامرة على البحرين

قالت قوى المعارضة في البحرين، في بيان "إن تمكين الصهاينة من الامن الداخلي والخارجي للبحرين، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة على شبكة الاتصالات، وكل الملفات الخدمية يحول البحرين إلى فلسطين ثانية".
رمز الخبر: ۶۳۳۷۲
تأريخ النشر: 19 February 2022

وشدد قوى المعارضة في بيانها الصادر اليوم السبت، على أن "ما تمر به البحرين اليوم من مرحلة خطيرة تتطلب منا التداعي لوقف المؤامرة الكبيرة على بحريننا العزيزة والتصدي لهذا المشروع الخطير".

ولفتت قوى المعارضة تيار الوفاء الإسلامي، جمعية العمل الإسلامي أمل، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص إلى أن "الخليفيين من خلال تصرفاتهم الصبيانية وغير العقلانية يزجون بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية وقد تجلب للبحرين الدمار والأخطار الكبيرة".

وأدانت قوى المعارضة الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الإحتلال للبحرين بدعوة من الحاكم الخليفي حمد بن عيسى.

وأكدت أن "رهن أمن البلد بيد الصهاينة من خلال تمكين الشاباك والموساد بالإشراف على الأمن الداخلي للبحرين، وإعطاء الكيان الصهيوني موافقة على إنشاء قاعدة عسكرية اسرائيلية على أرض البحرين هو بيع كامل للسيادة البحرينية".

وأضافت أن "جلب ضابط صهيوني للمشاركة في الإتلاف الدولي لحفظ الملاحة في الخليج قد تجاوز حد التطبيع بل وصل للتآمر على دول الجوار ويشكل تهديدا لكامل المنطقة".

ودعت قوى المعارضة جماهير الشعب إلى التصدي لمخططات التطبيع، ووجهت شكرها للجماهير التي شاركت في إحياء الذكرى الحادية عشر من انطلاق الثورة في البحرين.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وصول طائرة مساعدات طبية مصرية إلى الخرطوم
وزراء خارجية مجموعة السبع: مستعدون للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي و"الحد من التسلح"
المستقبل للمقاومة وللمعادلة التي رسمتها مسيرة حسان والاتي اعظم
كتائب المجاهدين تُطلق مناورات "الوعد المفعول 4" غرب مدينة رفح
السلطات الصحية تسجل 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بكورونا
إستقالة قائد شرطة أوتاوا بعد إتهامات بالتقاعس عن تفريق إحتجاجات سائقي الشاحنات
بوتين يشرف على تدريبات استراتيجية نووية بمشاركة نظيره البيلاروسي
استهداف مقر لحزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي في هيت بالانبار
ائتلاف 14 فبراير: نقف مع كل قضايا الأمة لا سيما قضية القدس واليمن
الغنوشي: البرلمان عائد والشعب سيتخلص من سعيد الديكتاتور الذي يتجه قُدما لتدمير السلطات
قوى المعارضة تدعو للتصدي لمخططات التطبيع والتكاتف لوقف المؤامرة على البحرين
رئيس البرلمان العربي: فلسطين تمثل قضية الحق والعدل في مواجهة الظلم والطغيان
افتتاح معرض القطع الاثرية: تثمين للتراث الوطني واعتراف بجهود الحد من ظاهرة الاتجار بالآثار
محمد عبدالسلام: العاجز عن حماية نفسه هو أعجز عن حماية غيره
أبو الغيط يحذر من مخطط لتقسيم دول إقليمية ودولية على أساس طائفي أو عرقي