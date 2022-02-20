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رئيس البرلمان العربي: فلسطين تمثل قضية الحق والعدل في مواجهة الظلم والطغيان

طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، "المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يعيد الحقوق إلى أصحابها وينهي الاحتلال الإسرائيلي على كامل الأراضي الفلسطينية".
رمز الخبر: ۶۳۳۷۱
تأريخ النشر: 19 February 2022

وأشار العسومي خلال كلمته في المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية في القاهرة، اليوم السبت، إلى أنه "بالرغم من إعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وبعد مرور أكثر من سبعة عقود، لا تزال القضية عصية على الحل، بسبب تعنت سلطات قرارات الشرعية الدولية".

وأشار العسومي إلى أن "منطقتنا تمر بتحديات كثيرة أهمها قضيتنا المركزية الأولى فلسطين التي تمثل قضية الحق والعدل في مواجهة الظلم والطغيان، والتي تتجذر في عقل ووجدان كل عربي".

ودعا "الفلسطينيين إلى طي صفحة الانقسام، لأن وحدة الصف الفلسطيني تمثل ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، ويجب أن تتحقق في أقرب وقت، بدعم ومساندة الجهود العربية المخلصة في هذا هذا الشأن".

وكانت قد إنطلقت أعمال اجتماعات المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية اليوم السبت، في مقر جامعة الدول العربية، برئاسة رئيس البرلمان العربى عادل العسومى وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ومشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لهم.

المصدر:يونيوز

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