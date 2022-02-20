رئيس مجلس النواب المصري: العالم العربي يمر بمنعطف خطير وعلينا أن نكون على قدر مسؤولياتنا

أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي أن " العالم العربي يمر بمنعطف خطير يفرض علينا أن نكون على قدر مسؤولياتنا في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية".

وفي إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اليوم السبت، في القاهرة، شدد جبالي على أن "استقرار منطقتنا العربية مرهون بالأساس بالوصول لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وعلينا كبرلمانيين عرب أن نبذل جهوداً نوعية في ممارسة الضغط على المجتمع الدولي وتنسيق مواقفنا العربية أمام المحافل الدولية لتبيان عدالة القضية الفلسطينية.

وخلال كلمته، أكد جبالي على أن "تفشي الارهاب يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي وعلينا صياغة رؤية عربية لمكافحة الارهاب تعالج الأسباب الحقيقة وراء انتشاره".

كما أكد رئيس مجلس النواب على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية لا تقل خطورة في تأثيرها على الأمن القومي العربي عن نظيرتها السياسية والأمنية وعلينا إحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

وفي ختام كلمته، دعا "الى توحيد جهود الاقطار العربية الى كافة الأصعدة والمستويات بما يشكل أساساً راسخاً لدعم الأمن والاستقرار في العالم العربي".

المصدر:يونيوز