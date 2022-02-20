فون دير لايين تحذّر من أن غزو أوكرانيا قد يكلف روسيا "مستقبلا مزدهرا"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "إن روسيا شرعت في تقويض الهيكل الأمني الأوروبي" وهي تقوم "بمحاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي".

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم السبت، من أن روسيا تخاطر بإهدار أي ازدهار مستقبلي إذا غزت أوكرانيا، إذ ستُفرض حزمة قوية من العقوبات المالية والاقتصادية ضد موسكو في حال قيامها بأي هجوم.

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، "قد يكلف روسيا مستقبلا مزدهرا".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية "إن روسيا شرعت في تقويض الهيكل الأمني الأوروبي" وهي تقوم "بمحاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي".

وأكدت "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، نحن نواجه محاولة صارخة لإعادة كتابة قواعد النظام العالمي".

كما ندّدت بتحالف روسي-صيني يسعى لفرض "قانون الأقوى".

وانطلق أمس الجمعة مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ58 بعد نحو عامين من آخر انعقاد فعلي له بسبب جائحة كورونا، ويستمر حتى غدا الاحد.

ويأتي المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تطورات على المستويات السياسية والأمنية، خصوصا الأزمةَ بين أوكرانيا وروسيا.

كما يناقش المؤتمر، الملف النووي الإيراني، وجائحة فيروس كورونا، وأزمات المناخ والطاقة، بالإضافة إلى بنية النظم الأمنية في العالم، والوضع الأمني في منطقة الساحل في أفريقيا.

المصدر:يونيوز