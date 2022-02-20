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وزير الخارجية الصيني يدعو إلى احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الصيني، اليوم السبت، الغربيين إلى احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا وتساءل عما إذا كان توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً سيضمن السلام.
رمز الخبر: ۶۳۳۶۵
تأريخ النشر: 19 February 2022

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، الغربيين إلى احترام مخاوف روسيا بشأن أوكرانيا وتساءل عما إذا كان توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً سيضمن السلام.

وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر اتصال بالفيديو، "يحب أن تكون أوكرانيا جسراً بين الشرق والغرب وليس خط مواجهة".

وأضاف "جميع الأطراف تملك الحق في إبداء مخاوفها، ويجب ايضاً احترام مخاوف روسيا المعقولة وأخذها في الاعتبار".

وانطلق أمس الجمعة مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ58 بعد نحو عامين من آخر انعقاد فعلي له بسبب جائحة كورونا، ويستمر حتى غدا الاحد.

ويأتي المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تطورات على المستويات السياسية والأمنية، خصوصا الأزمةَ بين أوكرانيا وروسيا.

كما يناقش المؤتمر، الملف النووي الإيراني، وجائحة فيروس كورونا، وأزمات المناخ والطاقة، بالإضافة إلى بنية النظم الأمنية في العالم، والوضع الأمني في منطقة الساحل في أفريقيا.

المصدر:يونيوز

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