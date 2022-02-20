جونسون يدعو الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا

وقال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، "يجب أن نتّحد لمواجهة هذه التهديدات"، مشيرا إلى أن العقوبات التي ستفرضها بريطانيا على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا ستجعل مستحيلا على موسكو الوصول إلى الأسواق المالية في مدينة لندن.

وأضاف جونسون، "يجب أن نتّحد ضد هذا التهديد لأنه ينبغي ألا نشك في ما هو على المحك هنا".

وأشار إلى أنه "في حال غزو أوكرانيا، فإن الصدمة ستتردد في كل أنحاء العالم"، محذرا من تأثير ذلك على تايوان خصوصا، بعد وقت قصير من كلمة وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال المؤتمر.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن نجاح روسيا في هذا الغزو سيوجه رسالة إلى كل القوى الأخرى مفادها أن "العدوان يؤتي ثماره".

وحضّ أوروبا على التزام "الثبات الاستراتيجي" في سياسات الطاقة والدبلوماسية والميزانيات العسكرية.

المصدر:يونيوز