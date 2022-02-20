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البرلمان العربي بمؤتمره الرابع يقر وثيقة لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن

أقر المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في القاهرة، اليوم السبت، الوثيقة التي أعدها البرلمان بعنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن تمهيدا لرفعها للقادة العرب في قمتهم المقبلة في الجزائر.
رمز الخبر: ۶۳۳۶۱
تأريخ النشر: 19 February 2022

وأوضح رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في ختام أعمال المؤتمر أن الوثيقة "تتضمن كل القضايا والتحديات والتهديدات التي تتعلق بالمشهد العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وليبيا والسودان والصومال ولبنان وكذلك مواجهة التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية".

وأضاف أن "الوثيقة تتضمن كذلك موضوعات "مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف" والأمن النووي في المنطقة والأمن المائي العربي والأمن المناخي العربي إلى جانب تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب وتطوير التعليم في العالم العربي بالإضافة إلى دور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل.

ودعا العسومي إلى وضع استراتيجية عربية للتصدي للتدخلات التي تؤثر على استقرار الدول العربية" الخارجية "وهي التدخلات التي تؤثر على استقرار الدول العربية".

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية أكد العسومي أن "البرلمان العربي يؤيد الشرعية الليبية وخطوات البرلمان الليبي لأنه ممثل الشرعية" مشددا على ضرورة "انسحاب القوات الأجنبية وإيجاد حل ليبي خالص".

المصدر:يونيوز

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