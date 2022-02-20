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إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات في كفر قدوم شرق قلقيلية

أصيب 5 مواطنين بجروح بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
رمز الخبر: ۶۳۳۵۸
تأريخ النشر: 19 February 2022

وذكرت مصادر محلية أن المواطنين الـ 5 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، بينهم أطفال ونساء خلال مواجهات كفر قدوم، التي أعقبت مسيرة خرجت بعد صلاة العصر من مسجد عمر بن الخطاب وتوجهت نحو المدخل الغربي المغلق للقرية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة، وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين فيها.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003. وتتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

المصدر:يونيوز

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