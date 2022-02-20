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هاريس من مؤتمر ميونيخ: عقوبات اقتصادية قاسية وفورية تنتظر روسيا في حال قررت غزو أوكرانيا

هددت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية إذا غزت روسيا أوكرانيا، متوعدة موسكو بعقوبات اقتصادية "قاسية وفورية".
رمز الخبر: ۶۳۳۵۶
تأريخ النشر: 19 February 2022

وأضافت في كلمة ألقتها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "لن نتوقف عند الإجراءات الاقتصادية بل سنعزز قوة حلفائنا في الناتو في الجانب الشرقي"، في حال حصول غزو.

وقالت هاريس إن "روسيا تقول إنها مستعدة للتفاوض، لكنها في الوقت نفسه تقصر مسار الدبلوماسية" مشيرة إلى أن عملية انسحاب القوات التي أعلنها الكرملين "لا تتطابق مع الواقع".

وذكرت بأن الولايات المتحدة نشرت حوالى 6 آلاف عسكري إضافي في رومانيا وبولندا وألمانيا.

ولفتت هاريس إلى أن "قواتنا لن تشارك في القتال في أوكرانيا" التي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، لكنها "ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو".

المصدر:يونيوز

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