الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 19-02-2022

أولاً: أحداث

_ قناة كان: حماس أطلقت 7 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

_ قناة كان: مواجهات بين الشرطة والمستوطنين من جهة وسكان حي الشيخ جراح في القدس.

_ موقع 0404: فلسطينيون أطلقوا النار على حي جفعات هأفوت بالخليل، الذي يسكنه عددًا من قيادات المستوطنين.

_ القناة 11: فلسطيني قام بدهس مستوطنَين اثنين بالقدس واصابتهما خطيرة.

_ القناة 14: قوات الجيش رصدت طائرة مسيّرة تابعة لهم، أطلقت عليها النار عن طريق الخطأ في تحديد هويتها.

_ موقع 0404: حرق برج مراقبة تابع للجيش قرب بلدة يعبد بمنطقة جنين.

_ قناة كان: منذ بداية عام 2022، توفي أكثر من 1200 مريض كورونا في "إسرائيل".

_ قناة كان: مسلحون فلسطينيون يطلقون النار على قوة من وحدة دفدوفان خلال نشاط عسكري في جنين.

_ القناة 11: طعن مستوطن في القدس وانسحاب المنفذ.

_ المتحدث باسم الجيش: طائرة لاسلكية صغيرة تسللت إلى داخل المجال الجوي حيث تم تفعيل أنظمة الإنذار والاعتراض بالقبة الحديدية والطائرات الحربية والمروحية، ولكن فقد الاتصال معها.

ثانيًا: مواقف وآراء

_ القناة 12: مسؤول أمني: بن غفير يشعل المنطقة، وسيكون مسؤولا عن تبعات أي تدهور.

_ قناة الكنيست: نتنياهو يدين أعمال العنف ضد إيتمار بن غفير، هذا ليس "الشيخ جراح" هذه القدس، هذه عاصمتنا.

_ وزير الجيش: أقول للجميع حول الوضع في الشيخ جراح من أجل مصالحهم السياسية، بمن فيهم عضو الكنيست إيتمار بن غفير - أنتم تعملون ضد المصالح الأمنية والسياسية والاجتماعية لهذا البلد، لا تحرضوا على العنف.

_ الجنرال عيران نيف قائد قسم تطوير القتال: إذا اجتاز حزب الله حاجز الألف صاروخ دقيق سنشنّ الحرب رغم تكلفتها.

_ القناة 11: قائد فرقة الضفة لضباطه: "ناقص فقط عود الثقاب" عن استعدادهم للتصعيد في القدس والضفة الغربية.

_ هآرتس: أمطار غزيرة في الجنوب، آمل أن لا ينتهي الأمر بصواريخ على شواطئ تل أبيب.

_ إسرائيل اليوم: تظاهرة لليمين في تل أبيب للمطالبة بإقامة لجنة تحقيق بشأن قضية تجسس الشرطة على هواتف مسؤولين وناشطين.

_ واللاه: صحفيون سعوديون من المملكة العربية السعودية يجلسون بين الحضور في لقاء بينيت مع الطلاب البحرينيين.

_ موقع روترنت: ‏مؤسسة "الدفاع" تستعد لاحتمال وقوع هجوم بطائرة مسيرة من منظمات تابعة لإيران.

_ يديعوت: الجيش سيحقق في سبب فشل منظومة القبة الحديدية في إسقاط الطائرة المسيرة التي دخلت إلى "إسرائيل".

ثالثًا: إجراءات

_ قناة كان: يشارك وفد إسرائيلي ولأول مرة في مؤتمر للطاقة في القاهرة بمشاركة الوزيرة كارين الهرار.

_ يديعوت: ستبدأ وزارة الجيش قريبًا مشروعًا لاستبدال النوافذ الفولاذية في المباني الموجودة في سديروت "من ثلاثة طوابق فما فوق" بنوافذ جديدة ستكون بسمك 32 سم خوفًا من شظايا صواريخ غزة كما حصل في "حارس الاسوار".

_ مكتب نفتالي بينيت: رئيس الوزراء يزور البحرين وتم استقباله في المطار من قبل وزير الخارجية البحرين.

_ المتحدث باسم الجيش: اجراء مناورة عسكرية في منطقة لواء بنيامين في الضفة لقوات الأمن والمركبات العسكرية.

_ إذاعة الجيش: إضراب في مؤسسة الأمن بسبب توقف سلسلة مشاريع منها تحصين سجن جلبوع، بناء مجمع الفحص السريع في مطار بن غوريون، بناء مجمع الاستخبارات في النقب، وإخلاء معسكرات للجيش بسبب التمويل المالي.

_ يديعوت: الحكومة تقرر إزالة معظم قيود كورونا المتبعة بالسفر من والى "إسرائيل".

_ يديعوت: المؤسسة الأمنية توصي بزيادة حصة العمال من غزة الى "إسرائيل" من 10000 إلى 12000.

المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير