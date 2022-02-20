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رئيس مجلس الامة الكويتي يؤكد ضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات وتحقيق الانتصارات

اعتبر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ان رص الصفوف العربية وتوحيدها ضرورة لمواجهة التحديات وتحقيق الانتصارات الخارجية.
رمز الخبر: ۶۳۳۴۹
تأريخ النشر: 19 February 2022

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم على ضرورة إزالة الخلافات والإشكالات بين العرب ورص الصفوف وتوحيدها لمواجهة التحديات الخطرة والانتصار عليها، مشدداً على ضرورة التنسيق بين البرلمانات العربية لتحقيق الانجازات والأهداف المطلوبة.

وأضاف في تصريح صحفي امس الجمعة عقب اختتام أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان (التضامن العربي)، أن هناك الكثير من الخطوات الواقعية الفعلية التي اتخذت وظهرت في البيان الختامي للمؤتمر.

وأكد الغانم أنه "من أهم الأمور هي رص الصفوف لمواجهة التحديات الخارجية الخطرة جداً في وقت لا نعتبره من أفضل أوقاتنا كعرب".

وأوضح ان "الخطوات الصحيحة في الاتجاه السليم هي محاولة إزالة كافة الخلافات والإشكالات بين العرب وتوحيد الصفوف ورصها لنتمكن من المواجهة والانتصار".

وذكر الغانم أن "البرلمانات تمثل ضمائر الشعوب وآراءهم، وإن لم يكن هناك وفاق وتضامن بين البرلمانات فكيف يتم مطالبة الحكومات بهذا الوفاق والتضامن."

وأعرب عن شكره لرئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش خلال الفترة الماضية، متمنياً لرئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل التي ستترأس الاتحاد في الدورة القادمة التوفيق في قيادة الاتحاد إلى بر الأمان وتحقيق طموحات البرلمانات العربية.

ورداً على سؤال صحفي حول كيفية تحقيق التضامن العربي وترجمته إلى واقع، قال الغانم: ترجمة التضامن العربي إلى واقع يشعر به المواطن العربي يكون أولاً بنبذ كل الخلافات بين العرب والدول العربية.

وأردف الغانم: ثانياً أن تكون لنا استراتيجية متفق عليها توصلنا إلى أهدافنا، وثالثاً أن يكون لنا صوت واحد في المحافل الدولية والإقليمية وأن نتفق على أولوياتنا وننسق بشأنها.

وتابع "طالبنا بإضافة نقطة ضرورة التنسيق بين البرلمانات العربية في كافة المحافل لأنه تم تحقيق العديد من النجاحات في الاتحاد البرلماني الدولي وبعض المؤتمرات الإقليمية نتيجة هذا التنسيق".

وأكد الغانم انه "عندما غاب التنسيق غابت الإنجازات وفشلنا في تحقيق الأهداف المطلوبة منا"، داعياً إلى ضرورة عودة التنسيق على أعلى مستوى وتحديد استراتيجية واضحة ومحددة المعالم.

المصدر:يونيوز

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