النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۳مشاهدات
‍ پ

الحلبوسي يبحث مع نائب رئيس مجلس الشعب السوري التعاون لفتح المنافذ الحدودية بين البلدين

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائبَ رئيس مجلس الشعب السوري محمد أكرم العجلاني، التعاون لفتح المنافذ الحدودية بين البلدين. كما تم تأكيد حرصَ العراق على دعم أمن واستقرار سوريا.
رمز الخبر: ۶۳۳۴۸
تأريخ النشر: 19 February 2022

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي نائبَ رئيس مجلس الشعب السوري محمد أكرم العجلاني، في القاهرة امس الجمعة على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أن "الجانبين ناقشا الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون البرلماني من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تصبُّ في مصلحة الشعبين الشقيقين وتأكيد حرصَ العراق على دعم أمن واستقرار سوريا".

واضاف البيان أن "الجانبين بحثا التعاون لفتح المنافذ الحدودية بين البلدين، والبدء بخطوات عملية وإزالة العقبات من كلا الجانبين؛ لإعادة الحياة إلى المنافذ الحدودية".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وصول طائرة مساعدات طبية مصرية إلى الخرطوم
وزراء خارجية مجموعة السبع: مستعدون للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي و"الحد من التسلح"
المستقبل للمقاومة وللمعادلة التي رسمتها مسيرة حسان والاتي اعظم
كتائب المجاهدين تُطلق مناورات "الوعد المفعول 4" غرب مدينة رفح
السلطات الصحية تسجل 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بكورونا
إستقالة قائد شرطة أوتاوا بعد إتهامات بالتقاعس عن تفريق إحتجاجات سائقي الشاحنات
بوتين يشرف على تدريبات استراتيجية نووية بمشاركة نظيره البيلاروسي
استهداف مقر لحزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي في هيت بالانبار
ائتلاف 14 فبراير: نقف مع كل قضايا الأمة لا سيما قضية القدس واليمن
الغنوشي: البرلمان عائد والشعب سيتخلص من سعيد الديكتاتور الذي يتجه قُدما لتدمير السلطات
قوى المعارضة تدعو للتصدي لمخططات التطبيع والتكاتف لوقف المؤامرة على البحرين
رئيس البرلمان العربي: فلسطين تمثل قضية الحق والعدل في مواجهة الظلم والطغيان
افتتاح معرض القطع الاثرية: تثمين للتراث الوطني واعتراف بجهود الحد من ظاهرة الاتجار بالآثار
محمد عبدالسلام: العاجز عن حماية نفسه هو أعجز عن حماية غيره
أبو الغيط يحذر من مخطط لتقسيم دول إقليمية ودولية على أساس طائفي أو عرقي