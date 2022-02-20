الحلبوسي يبحث مع نائب رئيس مجلس الشعب السوري التعاون لفتح المنافذ الحدودية بين البلدين

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونائبَ رئيس مجلس الشعب السوري محمد أكرم العجلاني، التعاون لفتح المنافذ الحدودية بين البلدين. كما تم تأكيد حرصَ العراق على دعم أمن واستقرار سوريا.

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي نائبَ رئيس مجلس الشعب السوري محمد أكرم العجلاني، في القاهرة امس الجمعة على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أن "الجانبين ناقشا الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون البرلماني من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تصبُّ في مصلحة الشعبين الشقيقين وتأكيد حرصَ العراق على دعم أمن واستقرار سوريا".

واضاف البيان أن "الجانبين بحثا التعاون لفتح المنافذ الحدودية بين البلدين، والبدء بخطوات عملية وإزالة العقبات من كلا الجانبين؛ لإعادة الحياة إلى المنافذ الحدودية".

المصدر:يونيوز