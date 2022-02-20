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موسكو تختبر لأول مرة صاروخ "كينجال" الأسرع من الصوت خلال التدريبات في البحر الأبيض المتوسط

اختبر طيارون روس صواريخ "كينجال" فرط صوتية حيث حلقت طائرات من طراز "ميغ-كا31" مزود بهذه الصواريخ، فوق البحر الأبيض المتوسط ​​لأول مرة، في إطار تدريبات للقوات الجوية الروسية.
رمز الخبر: ۶۳۳۴۷
تأريخ النشر: 19 February 2022

اختبر الطيارون الروس صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت لأول مرة في سوريا.

وحلّق فوج جديد منفصل من طراز "ميغ-31كا"، مزود بصواريخ "كينجال"، فوق البحر الأبيض المتوسط ​​لأول مرة لإجراء التدريبات، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، حلقت طائرة متوسطة المدى مضادة للغواصات من طراز "إيل-38" ومجموعة تغطية من مقاتلات "سو-35" و"سو-30إس إم".

وقامت مجموعة طائرات بالتزود بالوقود في الجو فوق البحر. أطلقت الناقلة "إيل-78" خرطومًا بمخروط وحلقت مقاتلات "سو" نحوها.

ويقوم الطيارون الروس بتدريبات في ظروف جغرافية جديدة فوق البحر المتوسط في الليل والنهار، لمزيد رفع جاهزيتهم القتالية.

ويشارك الطيران البحري في التدريبات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن مقاتلات "ميغ 31 كا" وقاذفات "تو -22 إم3" التي تحمل صواريخ "كينجال" (الخنجر) التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصلت إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا في إطار تدريبات بحرية.

المصدر:يونيوز

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