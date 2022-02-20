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بعد لقائه أوستن.. الرئيس الليتواني يدعو لتعزيز أمن دول البلطيق بالقوات الأمريكية

دعا رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، إلى تعزيز أمن دول البلطيق بالقوات الأمريكية، وذلك بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت.
رمز الخبر: ۶۳۳۴۶
تأريخ النشر: 19 February 2022

وقال نوسيدا في بيان نُشر بعد الاجتماع، إن " التعزيزات العسكرية الروسية على حدود الناتو الشرقية تغير الوضع الأمني".

وأضاف: "من الأهمية بمكان تعزيز الأمن الإقليمي لدول البلطيق بقوات إضافية من الولايات المتحدة وتسريع التعاون في المشتريات العسكرية".

وكان وزير الدفاع الامريكي قد وصل مساء امس الجمعة الى ليتوانيا في مستهل جولة يقوم بها على عدد من البلدان الأوروبية ومنها بلجيكا وبولندا.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز

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