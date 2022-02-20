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مواطنون في كابول يعربون عن قلقهم من تصاعد الجريمة والسطو المسلح في العاصمة

أعرب مواطنون أفغان عن قلقهم إزاء تصاعد الجرائم والسرقة وعمليات السطو المسلح التي تشهدها المدينة خلال الاشهر الاخيرة.
رمز الخبر: ۶۳۳۴۵
تأريخ النشر: 19 February 2022

ولا تزال عمليات الخطف والسرقة تؤرق المواطن الافغاني اذ شهدت العاصمة في الأسبوعين الماضيين اختطاف مسلحين لما لا يقل عن طبيبين اثنين وأساتذة طب بارزين في جامعة كابول.

من جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلق شديد إزاء استمرار اختفاء خمس نساء ورجل كانوا قد اختطفوا في العاصمة الأفغانية كابول قبل أسبوعين.

كما أكد مواطنون تخوفهم من استخدام المسلحين وعصابات السرقة شعار وصفة عناصر حكومية، في عملية استطاعت ان تخدع العديد من المواطنين.

من جانبهم، أكد مسؤولون أمنيون في مركز للشرطة في كابول وجود عدد من الانتهازيين والمعتدين، وقالوا إنه منذ تشكيل الحكومة الجديدة، تم اعتقال العشرات من اللصوص المسلحين والعديد من الجماعات الإجرامية في غرب كابول، مشيرين الى أن عمليات السطو المسلح آخذة في الانخفاض.

واضاف المسؤولون أن الطريقة الوحيدة لمنع هؤلاء المسلحين، هي في ابتكار زي جديد ومنتظم للجيش والقوات المسلحة الافغانية حسب تعبيرهم.

المصدر:يونيوز

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