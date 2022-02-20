مواطنون في كابول يعربون عن قلقهم من تصاعد الجريمة والسطو المسلح في العاصمة

ولا تزال عمليات الخطف والسرقة تؤرق المواطن الافغاني اذ شهدت العاصمة في الأسبوعين الماضيين اختطاف مسلحين لما لا يقل عن طبيبين اثنين وأساتذة طب بارزين في جامعة كابول.

من جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلق شديد إزاء استمرار اختفاء خمس نساء ورجل كانوا قد اختطفوا في العاصمة الأفغانية كابول قبل أسبوعين.

كما أكد مواطنون تخوفهم من استخدام المسلحين وعصابات السرقة شعار وصفة عناصر حكومية، في عملية استطاعت ان تخدع العديد من المواطنين.

من جانبهم، أكد مسؤولون أمنيون في مركز للشرطة في كابول وجود عدد من الانتهازيين والمعتدين، وقالوا إنه منذ تشكيل الحكومة الجديدة، تم اعتقال العشرات من اللصوص المسلحين والعديد من الجماعات الإجرامية في غرب كابول، مشيرين الى أن عمليات السطو المسلح آخذة في الانخفاض.

واضاف المسؤولون أن الطريقة الوحيدة لمنع هؤلاء المسلحين، هي في ابتكار زي جديد ومنتظم للجيش والقوات المسلحة الافغانية حسب تعبيرهم.

المصدر:يونيوز