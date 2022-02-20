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تسجيل قرابة 800 وفاة و180 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ180 ألف حالة، مع رصد نحو 800 وفاة جديدة جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة.
رمز الخبر: ۶۳۳۴۴
تأريخ النشر: 19 February 2022

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 789 وفاة و179147 إصابة جديدة بفيروس كورونا (مقابل 784 وفاة و180071 إصابة في اليوم السابق).

وتماثل 191098 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 15 مليونا و199720 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 344755 حالة وفاة، و12 مليونا و217942 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 86.6 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 82.6 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ59.7%.

المصدر:يونيوز

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