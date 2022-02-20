اطلاق المنصة المتعلقة برصد ما قد تخلفه ابراج الإتصالات من أضرار

في اطار رقمنة الخدمات الموجهة للمواطن التونسي، تمَ اطلاق منصة متعلقة بنشر بيانات حول مستويات الحقول الكهرومغناطسية وللتثبت من سلامة المحيط ورصد ما قد تخلفه ابراج الإتصالات من اضرار.

في اطار رقمنة الخدمات الموجهة للمواطن في تونس، تم اطلاق منصة متعلقة بنشر بيانات حول مستويات الحقول الكهرومغناطسية لابراج الاتصالات.

فعلى اسطح المنازل والمباني الشاهقة والمرتفعات تتمركز ابراج الاتصالات هذه لمختلف مشغلي الهواتف والانترنت، والتي تختلف احجامها واعدادها حسب الكثافة السكانية بالمنطقة، حيث بلغ اجمالي عددها 7000 برج اتصالات بمختلف مناطق البلاد.

خطوة المراقبة هذه تنطلق فعليا مع اطلاق المنصة المتعلقة بنشر بيانات للمواطنين حول مستويات الحقول الكهرومغناطيسية وذلك في اطار رقمنة الخدمات الادارية، والتي ستمكن المواطن من التثبت من سلامة المحيط من التلوث الكهرومغناطيسي الصادر عن المحطات القاعدية للهاتف الجوال وبقية الشبكات وذلك من خلال تركيز شبكة نموذجية تتكون من 16 مسبارا للمراقبة المستمرة.

المشروع النموذجي الذي يراقب مدى تعرض المواطنين لمستويات الحقول الكهرومغناطيسية ومدى احترامها وتطبيقها للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ينطلق في مرحلة اولى بـ9 ولايات، وهي تونس واريانة ومنوبة وبنزرت وباجة وبن عروس ونابل وزغوان وسوسة، على ان يتم تعميمها على كامل الاراضي التونسية.

المصدر:يونيوز