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وزير الدفاع لويد اوستن: خطط روسيا لغزو أوكرانيا ليست "خدعة"

وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يعرب عن اعتقاده بأن خطط روسيا لـ "غزو أوكرانيا " ليست خدعة.
رمز الخبر: ۶۳۳۴۱
تأريخ النشر: 19 February 2022

جدّد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تأكيد مواقف بلاده السابقة حول الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية من المقرر أن تعرض يوم غد الأحد، إن "روسيا وضعت كل القدرات التي تحتاجها بالقرب من حدود أوكرانيا لتنفيذ غزو ناجح.

وأضاف أوستن: "لا أعتقد أنها خدعة، كل ما هو مطلوب لغزو ناجح موجود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

وتابع قائلاً: "لو نقلوا القوات إلى حاميات (سحب القوات)، ما كنا رأينا كل ما نراه في هذه المنطقة، ليس فقط الأسلحة العسكرية، ولكن أيضا وسائل الدعم اللوجستي والطبي، والطائرات المقاتلة .. لديهم أشياء مثل الخيام الطبية والأجهزة الطبية والكوادر وغيرها .. لم تكن لترى ذلك إذا كنت ستسحب قواتك .. الهجوم يمكن أن يحدث في وقت قصير".

وتأتي تصريحات أوستن، عقب ساعات من كلمة للرئيس الامريكي دو بايدن قال فيها انه مقتنع تمامًا من أن قرار الغزو والهجوم الروسي على اوكرانيا قد اتخذ، وقد يطال كييف أيضاً وليس فقط شرق أوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز

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