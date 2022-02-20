وزير الدفاع التركي: نأمل مواصلة الدبلوماسية لحل التوتر الروسي الأوكراني

في تصريح صحفي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو امس، علق وزير الدفاع التركي خلوصي اكار على الازمة الاوكرانية قائلا "نأمل مواصلة الدبلوماسية لحل التوتر الروسي الأوكراني".

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن أمله في مواصلة الدبلوماسية والحوار لحل التوتر الروسي الأوكراني.

وأكد أكار في تصريح صحفي امس الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو، أن تركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا وجورجيا، مبنيا أن تركيا وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان سعت وما تزال تسعى لنزع فتيل التوتر.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن تركيا تتابع مجريات التوتر بقلق، وأن بلاده تشدد على أهمية مواصلة الدبلوماسية والحوار لتجاوز هذا التوتر.

وأعلن أنه أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون الإقليمي في منطقة جنوب القوقاز، وأن التعاون يصب لفائدة الجميع.

ولفت إلى أن الجانب التركي طلب في الاجتماع من حلفائه المزيد من التعاون فيما يخص مكافحة التنظيمات المسلحة وفي مقدمتها "بي كا كا" وذراعها في سوريا "ي ب ك" و"داعش" و"غولن".

وأوضح أنه التقى عددا من نظرائه خلال الاجتماع من بريطانيا وهولندا واليونان وإيطاليا والولايات المتحدة، وتبادل معم وجهات النظر في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية.

وأكد الوزير التركي أن بلاده مع خفض التوتر بالبحر الأسود، وتبذل جهودها على هذا الصعيد. ودعا كافة الأطراف إلى الهدوء والتشاور والحوار.

واستضافت بروكسل يومي الأربعاء والخميس، اجتماع وزراء دفاع الناتو في وقت يتصاعد فيه التوتر بين موسكو والغرب عقب الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات ضد موسكو في حال شنت اجتياحا على أوكرانيا.

المصدر:يونيوز