عمليات إجلاء متواصلة الى روسيا وسط اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

تشهد منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، تسارعًا بالأحداث تزامنًا مع إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين استقلالهما عن إجلاء المواطنين إلى روسيا، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار.

أعلنت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) في بيان أنه تم إجلاء 6600 شخص، من بينهم نحو 2500 طفل.

وذكرت الوزارة أنه "اعتبارًا من 06.30 يوم 19 شباط/فبراير 2022، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 6603 أشخاص، منهم 2436 طفلاً".

وأكدت أنها أكملت نشر نقاط دعم للسكان الذين تم إجلاؤهم عند نقاط التفتيش أوسبينكا ومارينوفكا وأوليانوفسك ونوفوازوفسك. ويتم تقديم الطعام بالإضافة لتقديم المساعدة النفسية والطبية للمواطنين عند نقاط التفتيش.

وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.

وعلى الاثر، وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.

من جانبهم، أعلن عدد من الأقاليم الروسية الاستعداد لاستقبال اللاجئين من مناطق دونباس بشرق أوكرانيا على إثر إعلان دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" إجلاء المدنيين من أراضيها.

ومع وصول الحافلات الأولى إلى مقاطعة روستوف الروسية، المتاخمة لدونباس، أعلن مسؤول في حكومة المقاطعة، أن السلطات المحلية قررت إعلان "حالة التأهب" اعتبارا من الجمعة لاستقبال اللاجئين.

وأشار مسؤول في حكومة مقاطعة روستوف إلى أنه يتم نشر مراكز لاستقبال اللاجئين، تتسع لنحو 10 آلاف شخص.

وقالت السلطات المحلية أيضا إن 3 مخيمات صيفية للأطفال على أراضي المقاطعة ستستقبل ما يصل إلى 1.5 ألف طفل سيتم إجلاؤهم من دونباس.

وأعلنت أقاليم روسية أخرى عن استعدادها لاستقبال اللاجئين من دونباس.

فقد أعلنت مقاطعة تشيليابينسك عن استعدادها لاستقبال نحو 600 شخص. وأكدت كذلك مقاطعات بينزا وكالوغا وأرخانغيلسك ومورمانسك استعدادها لاستقبال اللاجئين.

كما صرح منسق لجنة التكامل "روسيا – دونباس" في جمهورية القرم الروسية أندريه كوزينكو عن إمكانية استقال اللاجئين في الجمهورية في حال الضرورة.

وسترسل مقاطعة نيجني نوفغورود مساعدات إنسانية إلى اللاجئين يوم السبت 19 فبراير، حيث قد تم جمع أكثر من 40 طنا من المساعدات الغذائية والمستلزمات الأساسية.

هذه التطورات تأتي وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الأوكراني إنه رصد 12 انتهاكا لوقف إطلاق النار من انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا صباح اليوم السبت مقارنة مع 66 في اليوم السابق.

في حين رد الانفصاليون الموالون لروسيا في جمهورية لوغانسك بأن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار 31 مرة خلال 24 ساعة.

وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد عبر بيان مصور، التعبئة العامة في الجمهورية.

وقالت دونيتسك إن قوات الأمن الأوكرانية قصفت نوفوترويتسكوي بمنطقة دوكوتشيفسك للمرة الخامسة خلال الليل، وأطلقت 20 قذيفة من عيار 82 ملم.

بدورها، سجلت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 31 انتهاكًا لنظام وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز