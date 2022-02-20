ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 136.. وتواصل عمليات البحث عن ناجين

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات، التي أعقبت أمطارا غزيرة انهمرت على مدينة بيتروبوليس السياحية المحاذية لريو دي جانيرو، إلى 136 شخصا، وسط تواصل جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين.

وتستمر عمليات البحث في بتروبوليس لليوم الرابع، وتعتقد إدارة الإطفاء أن إنقاذ الأحياء من الوحل والحطام ما زال ممكنا. وبلغ إجمالي عدد القتلى الذين أحصتهم الدائرة 136 شخصا.

ووفقا للمعهد البرازيلي للطب الشرعي، كان من بين القتلى 22 قاصرا. في قوائم شرطة الولاية بعد الأحداث المأساوية في بتروبوليس، هناك 213 شخصا في عداد المفقودين.

وشهدت هذه المنطقة خلال ساعات تساقط 260 مليمترا تقريبا من الأمطار، أي أكثر مما كان متوقعا لكامل شهر شباط/فبراير.

ونقل قرابة 300 شخص إلى مراكز إيواء أقيمت غالبيتها في مدارس، ووجهت جمعيات خيرية نداءات طلبا لفرش للنوم وبطانيات وسلع غذائية ومياه وملابس وأقنعة واقية.

المصدر:يونيوز