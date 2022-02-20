رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد يعلن التعبئة العامة في الجمهورية

رئيس جمهورية دونيتسك المعنلة استقلالها من طرف واحد عن اوكرانيا، دينيس بوشيلين، يعلن اليوم السبت التعبئة العامة.

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك المعنلة استقلالها عن اوكرانيا، دينيس بوشيلين، التعبئة العامة.

وقال بوشيلين في مقطع مصور، اليوم السبت: "أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية. لقد وقعت اليوم مرسومًا بشأن التعبئة العامة".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تستخدم قذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية والمنظومات الصاروخية المتنقلة في قصف أراضي الجمهورية، مشيرًا الى أن قوات الشرطة الشعبية تردع العدو بإطلاق النار عليه.

وكانت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قد أعلنتا أمس الجمعة عن بدء عملية إجلاء مؤقت لمواطنيهما إلى مقاطعة روستوف الروسية بسبب التهديد المتزايد من جانب كييف.

وتخص عملية الإجلاء بالدرجة الأولى النساء والأطفال والمسنين.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز