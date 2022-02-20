مفقودون ومحاصرون جراء حريق على متن عبارة قبالة سواحل اليونان

فقد 11 شخصًا وبقي اثنان محاصران بالسنة اللهب جراء حريق اندلع في عبارة ترفع العلم الإيطالي ليلاً في البحر الأيوني، فيما كانت طواقم الانقاذ تسعى لإخماد الحريق وتبحث عن ناجين قبل حلول الظلام.

وأعلن خفر السواحل اليونانيون أنه تم إحضار غواصين لتوسيع عمليات البحث عن مفقودين، بعد أن تم إنقاذ 278 شخصًا ونقلهم إلى جزيرة كورفو في أعقاب الحريق على متن يوروفيري أوليمبيا التي أبحرت من اليونان إلى إيطاليا.

وكان الحريق لا يزال مشتعلا بعد ظهر الجمعة عقب ساعات على اندلاعه قبالة جزيرة إيريكوسا بين اليونان وألبانيا، وقال مسؤولون "إن السبب لا يزال مجهولا".

وبحسب وسائ الإعلام فإن عشرة من الناجين نقلوا إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس وإصابات طفيفة، لكن العديد كانوا لا يزالون في عداد المفقودين بعد ظهر الجمعة، وأشار خفر السواحل اليونانيون في بيان إلى أن "العملية الجارية لتحديد مكان 11 راكبا مفقودا".

المصدر:يونيوز