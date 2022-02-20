القائم بأعمال السفارة الأمريكية تؤكد لدقلو سعي بلادها لحل الأزمة السودانية

استقبل نائب مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، السفيرة لوسي تاملين، وبحثا التطورات السياسية بالسودان، على ضوء مبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس).

التقى نائب مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمكتبه امس الخميس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، السفيرة لوسي تاملين.

وبحث اللقاء التطورات السياسية بالسودان، على ضوء مبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) .

ورحب الفريق اول دقلو بالسفيرة لوسي تاملين في السودان داعياً لضرورة العمل على تعزيز العلاقات السودانية الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة.

وجدد تأكيده ضرورة الحوار كمدخل أساسي لحل الأزمة الراهنة، وأن يشمل جميع السودانيين، لافتاً إلى التزامهم القاطع بأهمية التحول الديمقراطي وقيام الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

من جانبها أكدت السفيرة لوسي تاملين، سعي بلادها لحل الأزمة السودانية، وإيمانها بضرورة أن يكون الحل سودانياً.

وأشارت إلى حرص بلادها للعمل بشكل بنّاء مع الأطراف كافة، للمضي قدماً في استكمال الفترة الانتقالية، ودعت إلى أهمية تعزيز بناء الثقة بين الأطراف بما يقود إلى إنهاء الأزمة الراهنة.

المصدر:يونيوز