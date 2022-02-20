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رئيس البرلمان العراقي يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز العلاقات الثنائية

التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الجمعة، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية.
رمز الخبر: ۶۳۳۲۹
تأريخ النشر: 19 February 2022

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، امس الجمعة، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، أن "الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له، استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون في جميع المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية".

من جهته، عبَّر بوغالي عن رغبة الجزائر "بتمتين العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين بمستويات متقدمة من خلال لجنة الإخوة في المجلس الشعبي الوطني الجزائري".

المصدر:يونيوز

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