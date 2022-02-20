إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يتجاوز الـ 5 ملايين

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، يوم الجمعة، وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية عن "ارتفاع إجمالي عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في العالم إلى أكثر من 417 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.8 مليون وفاة".

أعلنت السلطات الصحية في اندونيسيا تسجيل 59 ألفا و635 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة فيما تم تسجيل 216 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 5 ملايين و 89 ألفا و 637 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 146 ألفا و 44 حالة وفاة.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية عن "ارتفاع إجمالي عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في العالم إلى أكثر من 417 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.8 مليون وفاة".

وبحسب بياناتها، فقد "بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 417.627.449، وإجمالي الوفيات 5.849.513".

وأشارت إلى أنّ "​الولايات المتحدة​ تصدرت قائمة الدول، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ928.490 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 78.168.861، تلتها ​البرازيل​ في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ641.096 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 27.819.996".

أمّا المرتبة الثالثة، فأكّدت الجامعة أنّ "​الهند​ قد احتلّته بإجمالي وفيات 509.872 وإجمالي إصابات 42.723.558، وفي المرتبة الرابعة ​روسيا​ من حيث عدد الوفيات بـ335.521 وإجمالي إصابات 14.445.698".

وذكرت أنّ "في المرتبة الخامسة ​المكسيك​ بإجمالي وفيات313.608 وإجمالي إصابات 5.321.744، وسادسًا ​البيرو​ بإجمالي وفيات208.622 وإجمالي إصابات 3.456.789".

وأوضحت الجامعة، أنّ "المرتبة السابعة احتلّتها ​بريطانيا​ بإجمالي وفيات160.599 وإجمالي إصابات 18.575.733، أمّا في المرتبة الثامنة ​إيطاليا​ بإجمالي وفيات 151.962 وإجمالي إصابات 12.265.343".

ولفتت إلى أنّ "المرتبة التاسعة كانت من نصيب إندونيسيا بإجمالي وفيات 145.622 وإجمالي إصابات 4.966.046، تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 137.586 وإجمالي إصابات 6.031.130".

المصدر:يونيوز