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انفجار كبير يهز جمهورية لوغانسك في دونباس واشتعال خط أنابيب غاز دروجبا

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، بوقوع انفجار ضخم في لوغانسك المعلنة استقلالها بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۳۲۴
تأريخ النشر: 19 February 2022

وقالت المصادر إن نيران الانفجار وصلت إلى خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك ما أدى إلى اشتعاله.

كما أفيد عن "أن انفجارًا آخر في منطقة مالايا فيرغونكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد".

وذكرت صحيفة "لوغانسكجاز" أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرجونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.

وكان قد تم تشغيل صفارات الانذار في دونيتسك، الجمعة، في وقت اشارت مصادر محلية الى ان عملية إجلاء سكان الجمهورية قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.

وعلى الاثر، وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.

كما وجّه بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.

وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز

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