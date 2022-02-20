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سلطات هونغ كونغ تعلن تأجيل انتخاب الرئيس المقبل حتى 8 أيار/مايو المقبل

أعلنت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، إرجاء خطط اختيار زعيم جديد للبلاد إلى 8 أيار/مايو المقبل، في ظل مكافحة الحكومة للتعامل مع موجة من إصابات فيروس كورونا.
رمز الخبر: ۶۳۳۲۳
تأريخ النشر: 19 February 2022

قررت هونغ كونغ، الجمعة، تأجيل انتخاب رئيسها المقبل حتى 8 أيار/مايو المقبل، حيث تعاني المدينة من تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يومياً بفيروس كورونا.

وأعلنت زعيمة هونغ كونغ كاري لام، أنّ الانتخابات ستؤجل ستة أسابيع بعد 27 آذار/مارس، مشيرة إلى أن إجراء الاقتراع كما هو مقرّر في الأصل من شأنه أن يشكل "مخاطر على الصحة العامة".

وأشارت لام أيضاً إلى أنّ هناك خططاً لإجراء اختبارات فيروس كورونا على مدينة هونغ كونغ بأكملها، لكنها نفت أن يتم وضع المدينة تحت إغلاق صارم.

وقالت: "قد لا يتوجب إجراء الاختبارات الإلزامية وإغلاق المدينة بالكامل جنباً إلى جنب. هذا يعتمد على الوضع الفعلي. في حالتنا، بعد فحص الوضع الفريد في هونغ كونغ، من المحتمل أن نذهب فقط للاختبار الشامل للجميع"، وضربت مثلاً بماكاو، التي اختبرت جميع سكانها مرتين بحثاً عن الفيروس.

المصدر:يونيوز

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