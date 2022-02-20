نائبة رئيس الوزراء: كييف مستعدة لفعل كل ما هو ضروري لاستعادة وقف إطلاق النار في دونباس

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إن كييف على استعداد لفعل كل ما هو ضروري لاستعادة وقف إطلاق النار في دونباس.

وقالت فيريشوك اليوم الجمعة: "نأمل أن يعقد مثل هذا الاجتماع (لمجموعة الاتصال الثلاثية) غدًا. ونحن مستعدون للعمل، ومستعدون للحوار، ومستعدون لفعل كل شيء من أجل استئناف نظام وقف إطلاق النار".

وأضافت: "تطلب كييف من ألمانيا وفرنسا إرسال ممثليهما إلى بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حتى يتمكنوا من تقييم الوضع بشكل مستقل في دونباس".

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة استقلالها عن اوكرانيا، دينيس بوشيلين، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب".

وتم تشغيل صفارات الانذار في دونيتسك، اليوم الجمعة، في وقت أفادت مصادر محلية بأن عملية إجلاء سكان الجمهورية قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.

وعلى الاثر، وجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.

كما وجّه بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.

وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز