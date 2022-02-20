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المقداد وبيدرسن في موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا ستعقد لقاءات مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، الأسبوع المقبل.
رمز الخبر: ۶۳۳۱۶
تأريخ النشر: 19 February 2022

وقال فيرشينين في تصريحات للصحفيين: "نضع في اعتبارنا إجراء اتصالات ومحادثات في موسكو الأسبوع المقبل، بما في ذلك مع وزير الخارجية السوري المقداد، ثم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا بيدرسن".

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت قبل يومين أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في 21 من الجاري، كما يلتقي المبعوث بيدرسن في 23 شباط/فبراير.

وحسب زاخاروفا فإنه من المقرر في الاجتماع المنعقد يوم 23 شباط/فبراير بين وزير الخارجية الروسي والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية.

المصدر:يونيوز

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