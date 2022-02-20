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إيران وروسيا تناقشان الوضع في أوكرانيا واليمن والخليج الفارسي

ويناقش المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بانتظام القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، ولديهم تعاون مكثف في هذا المجال.
رمز الخبر: ۶۳۳۱۳
تأريخ النشر: 19 February 2022

اجرى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، كاظم جلالي، لقائين منفصلين مع نائبي وزير الخارجية الروسي، وناقش الجانبان الوضع في أوكرانيا وقضايا القوقاز واليمن وسوريا والعراق والوضع في منطقة الخليج الفارسي.

وفي تقرير لها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن لقاء السفير الإيراني لدى روسيا مع نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو يوم الجمعة.

وذكرت في تقريرها، ان الجانبين الإيراني والروسي ناقشا قضايا مهمة على جدول الأعمال بما في ذلك الوضع الإقليمي، والوضع في أوكرانيا وجنوب القوقاز.

كما أشار التقرير ذاته، الى لقاء جلالي مع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع بالتفصيل القضايا المهمة في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سوريا واليمن والعراق والوضع في منطقة الخليج الفارسي.

ويناقش المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بانتظام القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، ولديهم تعاون مكثف في هذا المجال.

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