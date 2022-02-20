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محادثات بين وزيري خارجية ايران وقطر في ميونيخ

وأعرب امير عبداللهيان، فور وصوله الى ميونيخ، عن أمله بأن تثمر المفاوضات الجارية بين ايران و 4+1 بفيينا الى اتفاق جيد في المستقبل القريب.
رمز الخبر: ۶۳۳۱۰
تأريخ النشر: 19 February 2022

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن.

وفي اللقاء تباحث امير عبداللهيان ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني حول تطوير العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الاقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ووصل وزير الخارجية الايراني يوم الجمعة الى ميونيخ للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الامن.

وأعرب امير عبداللهيان، فور وصوله الى ميونيخ، عن أمله بأن تثمر المفاوضات الجارية بين ايران و 4+1 بفيينا الى اتفاق جيد في المستقبل القريب.

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