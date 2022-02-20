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نائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني يتوجه الى طهران

يذكر ان وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي كان قد زار باكستان قبل عدة ايام واجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۳۳۰۹
تأريخ النشر: 19 February 2022

توجه نائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني قاسم خان سوري فجر اليوم السبت على راس وفد برلماني الى طهران تلبية لدعوة من نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي بالجمهورية الاسلامية الايرانية علي نیکزاد.

ومن المقرر ان يلتقي نائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني نظيره الايراني وعددا من المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية للبحث حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والبرلمانية والتعاون الحدودي.

وتعد هذه اول زيارة رسمية يقوم بها قاسم خان سوري في منصب نائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني الى ايران ومن المقرر ان يزور فضلا عن طهران مدن مشهد المقدسة وقم واصفهان.

وخلال لقائه يوم امس الجمعة بالسفير الايراني لدى باكستان محمد علي حسيني اعرب قاسم خان سوري عن ثقته بان زيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون مثمرة، واكد التزامه بتطوير التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين والشقيقين والجارين.

يذكر ان وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي كان قد زار باكستان قبل عدة ايام واجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

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