رئيسي يتوجه إلى الدوحة يوم الاثنين على رأس وفد رفيع

وسيرافق الرئيس الايراني خلال زيارته الى قطر، كل من وزراء الخارجية والنفط والثقافة التراث والسياحة ورئيس مكتب الديوان الرئاسي.

يقوم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي بزيارة إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل (21 شباط/فبراير)، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويأتي استقبال أمير قطر الرسمي لرئيسي في الديوان الأميري، والمحادثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومحادثات الوفود الرفيعة للبلدين، وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، على جدول أعمال اليوم الأول من الزيارة.

كما سيلتقي رئيسي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين.

وفي اليوم الثاني من زيارته، سيحضر آية الله رئيسي القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.

ويحضر القمة قادة وكبار مسؤولي الدول المنتجة للغاز الفائق، حيث سيلتقي الرئيس الايراني مع عدد منهم على هامش الاجتماع.

وسيرافق الرئيس الايراني خلال زيارته الى قطر، كل من وزراء الخارجية والنفط والثقافة التراث والسياحة ورئيس مكتب الديوان الرئاسي.