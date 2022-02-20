النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۲مشاهدات
‍ پ

رئيسي يتوجه إلى الدوحة يوم الاثنين على رأس وفد رفيع

وسيرافق الرئيس الايراني خلال زيارته الى قطر، كل من وزراء الخارجية والنفط والثقافة التراث والسياحة ورئيس مكتب الديوان الرئاسي.
رمز الخبر: ۶۳۳۰۸
تأريخ النشر: 19 February 2022

يقوم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي بزيارة إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل (21 شباط/فبراير)، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويأتي استقبال أمير قطر الرسمي لرئيسي في الديوان الأميري، والمحادثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومحادثات الوفود الرفيعة للبلدين، وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، على جدول أعمال اليوم الأول من الزيارة.

كما سيلتقي رئيسي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين.

وفي اليوم الثاني من زيارته، سيحضر آية الله رئيسي القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.

ويحضر القمة قادة وكبار مسؤولي الدول المنتجة للغاز الفائق، حيث سيلتقي الرئيس الايراني مع عدد منهم على هامش الاجتماع.

وسيرافق الرئيس الايراني خلال زيارته الى قطر، كل من وزراء الخارجية والنفط والثقافة التراث والسياحة ورئيس مكتب الديوان الرئاسي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وصول طائرة مساعدات طبية مصرية إلى الخرطوم
وزراء خارجية مجموعة السبع: مستعدون للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي و"الحد من التسلح"
المستقبل للمقاومة وللمعادلة التي رسمتها مسيرة حسان والاتي اعظم
كتائب المجاهدين تُطلق مناورات "الوعد المفعول 4" غرب مدينة رفح
السلطات الصحية تسجل 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بكورونا
إستقالة قائد شرطة أوتاوا بعد إتهامات بالتقاعس عن تفريق إحتجاجات سائقي الشاحنات
بوتين يشرف على تدريبات استراتيجية نووية بمشاركة نظيره البيلاروسي
استهداف مقر لحزب يتبع رئيس مجلس النواب العراقي في هيت بالانبار
ائتلاف 14 فبراير: نقف مع كل قضايا الأمة لا سيما قضية القدس واليمن
الغنوشي: البرلمان عائد والشعب سيتخلص من سعيد الديكتاتور الذي يتجه قُدما لتدمير السلطات
قوى المعارضة تدعو للتصدي لمخططات التطبيع والتكاتف لوقف المؤامرة على البحرين
رئيس البرلمان العربي: فلسطين تمثل قضية الحق والعدل في مواجهة الظلم والطغيان
افتتاح معرض القطع الاثرية: تثمين للتراث الوطني واعتراف بجهود الحد من ظاهرة الاتجار بالآثار
محمد عبدالسلام: العاجز عن حماية نفسه هو أعجز عن حماية غيره
أبو الغيط يحذر من مخطط لتقسيم دول إقليمية ودولية على أساس طائفي أو عرقي