امير عبداللهيان: نامل بان تؤدي مفاوضات فيينا الى اتفاق جيد في القريب العاجل

يذكر ان جولة المفاوضات الثامنة في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" التي انطلقت في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتخللها توقف لفترة 11 يوما، مازالت جارية في مختلف المستويات.

اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، مؤتمر ميونيخ الدولي للامن فرصة لشرح السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، معربا عن امله بان تؤدي مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" الى اتفاق جيد في القريب العاجل.

وفي تصريح ادلى به يوم الجمعة حين دخوله الى مقر انعقاد مؤتمر ميونيخ الدولي للامن، اعتبر امير عبداللهيان هذا المؤتمر فرصة لشرح السياسة الخارجية واعلان المواقف الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان الزيارة الى ميونيخ تاتي للمشاركة في المؤتمر الدولي للامن وتعد فرصة لنشرح السياسة الخارجية المعتمدة من قبل الحكومة الشعبية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: بموازاة ذلك، الاعلان عن المواقف الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية في ضوء الازمات التي تواجهها منطقة غرب آسيا وبطبيعة الحال نركز في جدول اعمالنا على موضوع المفاوضات لالغاء الحظر.

وقال امير عبداللهيان: نامل بان تصل المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول مجموعة "4+1" في فيينا الى اتفاق جيد في القريب العاجل. وفي مرحلة ما بعد الوصول الى الاتفاق الجيد نحن بحاجة الى ان تكون لنا محادثات مع مختلف الدول لنكون مستعدين لعودة جميع الاطراف الى التزاماتها وتنفيذ التوافقات الواردة في الاتفاق النووي عام 2015 .

واضاف امیر عبداللهيان: ان قسما من هذه اللقاءات والمحادثات بموازاة شرح السياسة الخارجية للحكومة الجديدة والقضايا الاقليمية والدولية، يعود الى موضوع التعاون الدولي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع العالم.

وقال وزير الخارجية الايراني: بطبيعة الحال مازلنا في مفاوضات فيينا نواجه بعض القضايا غير المحلولة حيث يواصل السيد باقري وزملائي في فيينا المفاوضات بجدية وبهدف الوصول الى اتفاق جيد.

وفي الرد على سؤال حول رايه بشن الغاء الحظر ووصول اطراف التفاوض الى اتفاق قال: ان ما يتعلق بالجمهورية الاسلامية الايرانية هو المبادرات الفاعلة التي وضعتها على طاولة المفاوضات. نحن نواجه اتفاقا جيدا وفي متناول اليد قريبا جدا الا ان الاطراف الغربية هي التي عليها المبادرة وابداء المرونة الحقيقية من نفسها وهي التي يمكنها ان تحدد وصول المفاوضات الى نتيجة في بضعة ايام او بضعة اسابيع قادمة.

يذكر ان جولة المفاوضات الثامنة في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" التي انطلقت في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتخللها توقف لفترة 11 يوما، مازالت جارية في مختلف المستويات.