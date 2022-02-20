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توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لإنشاء السوق الحدودي بين محافظتي إيلام وديالى

وأكد ان هناك علاقات جيدة جدا مع السفير العراقي السيد مسجدي ونأمل أن يتمكن من مساعدة المحافظتين في ايجاد هذا السوق المشترك الكبير.
رمز الخبر: ۶۳۳۰۶
تأريخ النشر: 19 February 2022

وقع محافظ ايلام (غرب البلاد) ومحافظ ديالى التي تقع شرق العاصمة العراقية بغداد على مذكرة التفاهم الاولية لاقامة سوق مشتركة في منفذ هلاله الشمالي.

وقال محافظ ايلام حسن بهرام نيا في لقاء مع محافظ ديالى يوم الخميس: بعد توقيع هذه المذكرة سنحاول الحصول على التصاريح اللازمة من المركز.

وأضاف: أن أهالي إيلام لديهم قواسم عرقية وثقافية مشتركة مع محافظة ديالى، وهذه أفضل فرصة للعلاقات التجارية وإقامة سوق هلاله الشمالي.

واعرب محافظ إيلام عن أمله في تحقيق طفرة في التجارة وتنمية المبادلات من خلال ايجاد سوق مشتركة على الحدود في المحافظتين.

وقال ان محافظة إيلام تمتلك العديد من القدرات في مختلف المجالات التي يمكن أن يؤدي هذا السوق أيضا إلى ازدهار التجارة ووضع إيلام على طريق التنمية.

من جانبه قال محافظ ديالى مثنى علي مهدي : سنسعى بجدية لاستحصال موافقة الحكومة المركزية على إنشاء سوق مشتركة على حدود هلاله بين إيلام وديالى.

وأكد ان هناك علاقات جيدة جدا مع السفير العراقي السيد مسجدي ونأمل أن يتمكن من مساعدة المحافظتين في ايجاد هذا السوق المشترك الكبير.

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