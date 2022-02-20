إيران اليوم من القوى الدفاعية الأولى في المنطقة والعالم الإسلامي

مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم واحدة من بين القوى الدفاعية الأولى في المنطقة والعالم الإسلامي.

أكد خطيب جمعة طهران حجة الاسلام سيد محمد حسن ابو ترابي فرد، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم واحدة من بين القوى الدفاعية الأولى في المنطقة والعالم الإسلامي.

وأشار خطيب جمعة طهران إلى أن قوة البلاد وإنجازات النظام في المنطقة والعالم الإسلامي خلال العقود الأربعة الماضية ترجع جميعها إلى الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه.

وأضاف، ان الثورة الإسلامية، مهدت خلال أربعة عقود وفي ظل الفكر الديني الخالص والقيادة وحضور ومشاركة الشعب، وخاصة الشهداء والمضحين والاحرار، الطريق لخلق تلك القوة . مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم واحدة من بين القوى الدفاعية الأولى في المنطقة والعالم الإسلامي.