مباحثات ايرانية - كورية جنوبية للافراج عن الارصدة المجمدة الايرانية

كما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية عن خطة البلاد لاستئناف واردات النفط من إيران بعد توقف دام ثلاث سنوات.

أعلن المدير العام للعلاقات العامة في البنك المركزي مصطفى قمري وفا، أن إيران تجري مباحثات مع كوريا الجنوبية للإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.

وقال قمري وفا في تصريح له ان محادثات بين إيران وكوريا الجنوبية عقدت في سيول للإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 7 مليارات دولار.

واضاف المسؤول الايراني وفقا لارنا، أن هذه الموارد المالية مجمدة منذ 4 سنوات بحجة العقوبات في بنكين كوريين جنوبيين، وأن إيران أكدت على ضرورة رفع القيود غير القانونية على الأموال الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

كما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية عن خطة البلاد لاستئناف واردات النفط من إيران بعد توقف دام ثلاث سنوات.