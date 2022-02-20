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الادميرال تنكسيري: الأمن مستقر في شمال الخليج الفارسي

إن الهدف من استمرار هذه الزيارات وتفقد الوحدات المتمركزة في منطقة شمال الخليج الفارسي، هو الاطلاع على استعدادات الوحدات القتالية.
رمز الخبر: ۶۳۲۹۸
تأريخ النشر: 19 February 2022

أكد قائد البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن الأمن المستديم مستقر في شمال الخليج الفارسي.

وتفقد قائد البحرية في حرس الثورة الإسلامية الوحدات البحرية لحرس الثورة في منطقة شمال الخليج الفارسي، واطلع من كثب الاستعداد القتالي والقدرة العملياتية القتالية للوحدات العائمة والصاروخية والطائرات المسيرة، وأبلغ قادة الوحدات العاملة بمستجدات التكتيكات وخطط تعزيز القدرة القتالية.

ونوه الادميرال تنكسيري إلى المستوى الإيجابي للاستعدادات للدفاع عن الحدود المائية ومصالح وأمن البلاد، وقال: من خلال الرصد الكامل والاشراف الاستخباراتي على الوضع في منطقة شمال الخليج الفارسي، فإن الأمن المستديم مستقر ومناسب في هذه المنطقة.

وقال قائد القوات البحرية لحرس الثورة: إن الهدف من استمرار هذه الزيارات وتفقد الوحدات المتمركزة في منطقة شمال الخليج الفارسي، هو الاطلاع على استعدادات الوحدات القتالية.

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