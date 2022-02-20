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حزب الله: الطائرة "حسان" عادت سالمة بعد قيامها بمهمة استطلاعية فوق فلسطين المحتلة

وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة “حسان” من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة. ‏
رمز الخبر: ۶۳۲۹۷
تأريخ النشر: 19 February 2022

أصدرت المقاومة الاسلامية بيانا حول إرسالها الطائرة المسيرة "حسان" في مهمة استطلاعية فوق فلسطين المحتلة.

وقالت في هذا البيان، بتاريخ اليوم الجمعة الواقع فيه 18-2-2022 أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المسيرة “حسّان” داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏إستطلاعيّة أمتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، ‏وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة “حسان” من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة. ‏

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