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آمال بإنتعاش العملة العراقية بعد ارتفاع الصادرات النفطية

يؤكدُ اقتصاديون عراقيون أنَ الفرصةَ متاحةٌ لتلافي الآثارِ الجانبيةِ لتغييراتِ سعرِ صرفِ الدولار، بوضعِ خططٍ سريعةٍ لتقليلِ تأثُرِ العملةِ المحليةِ خلالَ الفتراتِ السابقة.
رمز الخبر: ۶۳۲۹۲
تأريخ النشر: 19 February 2022

يأتي هذا، في وقتٍ يرى خبراءُ إمكانيةَ انتعاشِ العملةِ العراقيةِ مجدداً بعدَ زيادةِ الصادراتِ النفطيةِ وتصفيرِ جزءٍ كبيرٍ من الديونِ الخارجية.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت مطلع الشهر الحالي، ارتفاع الإنتاج النفطي للبلاد إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة قولها إن آذار/مارس المقبل سيشهد ارتفاع الإنتاج النفطي إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا.

وأشاد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، بما حققته الوزارة من زيادة في الإيرادات المالية لعام 2021، بعد أن شهدت ارتفاعا في مجموع الإيرادات المالية المتأتية من الصادرات النفطية إلى (75,650) مليار دولار، بزيادة ملحوظة عن توقعات موازنة العام الماضي.

المصدر:يونيوز

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