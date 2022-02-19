استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان بانفجار لغم في الزبير بالبصرة

وأوضح قائممقام قضاء الزبير، عباس ماهر، ان "لغماً عنقودياً انفجر على مجموعة أطفال حين كانوا يلعبون في الرمل، ما أسفر عن استشهاد طفلين وجرح آخرين"، لافتاً إلى أن "الجرحى تم نقلهم الى المشفى لغرض العلاج".

وأضاف ماهر، أن "هذه الحوادث تكررت في قضاء الزبير في العام الماضي وكان هناك 6 شهداء وجرحى بانفجار لغم عنقودي في الرمل خلال 2021، بينهم طفلان في نفس المنطقة، وذلك بسبب سيول الامطار حيث انجرفت هذه الالغام".

وتابع: "لدينا مطالبات من العام الماضي لوضع خطة لتطهير القضاء كونه شهد حربين في العام 1991 والعام 2003، حيث هناك الكثير من القنابل العنقودية والمخلفات الحربية ولكن للاسف تم ايقاف هذه الخطة وتم الاكتفاء فقط بمسح المناطق".

المصدر:يونيوز