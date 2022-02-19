النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

عاصفة قوية تجتاح بريطانيا وأيرلندا.. وتحذيرات لسكان لندن

وضعت مناطق واسعة في بريطانيا بما ذلك العاصمة لندن الجمعة في حالة تأهب قصوى بسبب الأحوال الجوية بينما يبدو الجيش جاهزا للانتشار لمواجهة العاصفة "يونس" التي بدأت تضرب البلاد، ترافقها رياح شديدة.
رمز الخبر: ۶۳۲۸۱
تأريخ النشر: 19 February 2022

ودعا مكتب الأرصاد الجوية ملايين البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم وأصدر إنذارا أحمر - أعلى مستوى - في جنوب غرب انكلترا وجنوب ويلز.

والحدث النادر هو أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر إنذارا ثانيا بأعلى مستوى صباح الجمعة، وهذه المرة في جنوب شرق البلاد، بما في ذلك العاصمة لندن للمرة الأولى منذ بدء العمل بنظام الإنذار هذا في 2011.

ودعا وزير الدولة لشؤون الأمن داميان هيندز البريطانيين إلى "الوقاية والبقاء آمنين" إذ إن سرعة الرياح قد تصل إلى 145 كيلومتر في الساعة على السواحل وإلى 130 كيلومتر في الساعة في المناطق الداخلية.

وقال عبر قناة سكاي نيوز "هناك خطر على الحياة خلال هذا النوع من الأحوال الجوية الكبيرة"، مؤكدا أن الجيش جاهز للانتشار لمواجهة العاصفة التي قد تكون من الأكبر في العقود الثلاثة الماضية. ومن المقرر عقد اجتماع أزمة وزاري بعد ظهر الجمعة.

وحذرت وكالة البيئة البريطانية أيضا من احتمال حدوث فيضانات كبيرة بينما أغلقت معظم المدارس في جنوب غرب البلاد الجمعة. وألغت الخطوط الجوية البريطانية "عددًا من الرحلات" ودعت شركات السكك الحديدية مستخدميها إلى "عدم السفر"، محذرة من احتمال الإعلان عن اضطرابات في اللحظة الأخيرة.

كما تحدثت شبكة الطرق السريعة في المملكة المتحدة عن "مخاطر عالية" لوقوع حوادث. في ويلز توقفت كل الحافلات والقطارات.

وقطعت الكهرباء عن أكثر من 55 ألف منزل صباح الجمعة في إيرلندا المجاورة حيث ستبقى كل المدارس مغلقة طوال اليوم حسب شبكة "ار تي اي" الخاصة.

وتسببت عاصفة أخرى تسمى "دادلي" في اضطرابات أقل حدة في اسكتلندا وشمال إنكلترا الأربعاء وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
احتفال حاشد في عيد مولد الامام علي عليه السلام في اسطنبول
من هو "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين؟
خشية في تونس من حل الرئيس سعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الأزمة الاقتصادية تضيق الخناق على التونسيين والحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء
آمال بإنتعاش العملة العراقية بعد ارتفاع الصادرات النفطية
وزير الداخلية يطالب بملاحقة منظّمي مؤتمري المعارضة البحرينية في مسرح رسالات بالعاصمة بيروت
المقاومة الإسلامية تطلق طائرة مسيرة استطلعت أجواء فلسطين المحتلة لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة
لا انفراجة في أزمة التوافق على مرشح منصب رئيس الجمهورية
تونس..تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022
مشاريع حكومية لدعم المناطق المتضررة بسبب قلة المتساقطات والجفاف
احتفال في كشمير في ذكرى ولادة الإمام علي (ع)
انطلاق حملة استرداد الأموال المهربة بقرار حكومي
استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان بانفجار لغم في الزبير بالبصرة
السلطات الكندية تعلن بدء اعتقال محتجي الشاحنات الذين يحاصرون العاصمة
العمليات المشتركة: الجهد الاستخباري يواصل الإطاحة بقيادات الإرهاب
يا جُهّال العرب.. اتَّحِدوا
الوكالات الحصرية في لبنان
العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس
الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان
مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
رئيس أركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تعزيز التنسيق لمواجهة داعش
وزارة الصحة: 19 وفاة وأكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
عباس لرئيسة مجلس النواب الامريكي: لتعزيز العلاقات مع واشنطن
اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية
عضو السيادي ياسر العطا يشيد بالمستوى المتطور للعلاقات السودانية مع واشنطن
مدبولي: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: نطلب من روسيا العمل على تسوية الأزمة وعدم التصعيد
قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب أوروبا ومخاوف من أضرار بشرية ومادية في بريطانيا
الحكومة تعلن عن اجراءات تخفيفية خاصة بكورونا