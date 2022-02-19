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نجاة قائد الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك بعد تفجير سيارته

أعلن قائد الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك المعلنة استقلالها عن اوكرانيا، دينيس سينينكوف، أنه نجا من انفجار عنيف دوى اليوم الجمعة وسط مدينة دونيتسك.
رمز الخبر: ۶۳۲۸۰
تأريخ النشر: 19 February 2022

وصرّح سينينكوف بأن "سيارته انفجرت بالقرب من مبنى الحكومة في دونيتسك، ولم يصب بأذى".

وقال سينينكوف: "نعم، هذه سيارتي، لم يصب أحد بأذى، لقد كانت في مرآب السيارات".

وأعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك لدى مركز مراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان لها عن انفجار سيارة في الساعة الـ19:00 تقريبًا من مساء اليوم، في محطة سيارات أمام مقر حكومة الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن دوي الانفجار سمع في كافة أنحاء المدينة، مضيفة أن طواقم لوزارة الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث.

وتوجه الى مكان الحادث عناصر من وزارة الطوارئ، ودعت رسالة نشرها المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك عبر "تيلغرام" المواطنين إلى "التزام الهدوء واليقظة وتجنب التحرك في أنحاء المدينة قدر الإمكان".

ويتم البحث الآن عن أي سيارات مفخخة أخرى من قبل فرق الطوارئ، حسب مصادر محلية.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز

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