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الاحتلال يعتدي على المشاركين في تظاهرة حاشدة بحي الشيخ جراح في القدس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على مواطنين ومتضامنين خرجوا في مسيرة حاشدة في حي "الشيخ جراح" تنديدًا باعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وتضامنًا مع أهالي الحي المحاصر.
رمز الخبر: ۶۳۲۷۸
تأريخ النشر: 19 February 2022

وتجمهر مئات المواطنين في "الشيخ جراح"، العشرات منهم جاءوا بسياراتهم الخاصة من مدينة أم الفحم؛ بعد دعوات لشد الرحال إلى الحي للتضامن مع أهله، ورفعوا أعلام فلسطين.

وأظهرت مقاطع مصورة، استعمال قوات الاحتلال، الهراوات في ضرب المتظاهرين، ونادت على المواطنين بمكبرات الصوت للابتعاد من المكان، وسط صمود وثبات المتظاهرين الذين أبدوا تحديا كبيرا في وجه قوات الاحتلال.

وصدحت حناجر المتظاهرين بهتافات غاضبة تدعو لحماية الشيخ جراح وأهله، وصد هجمات المستوطنين، والصمود في وجه الإرهاب الإسرائيلي، وعدم التراجع أمام همجية المستوطنين.

ومن الهتافات التي سمعت خلال مظاهرات الحي: "ما بنهاب ما بنهاب.. إسرائيل بلد الإرهاب"، و "يا فلسطيني صمود صمود.. من أرضك طلعوا الأسود"، "حط السيف قبال السيف.. إحنا رجال محمد ضيف"، "بلا سلمية بلا بطيخ .. بدنا رصاص وصواريخ".

وعلى مدار 7 أيام، يعاني أهل الشيخ جراح من هجمة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمارس قمعًا متواصلاً بحق المواطنين والمتضامين معهم، وتغلق مداخل الحي، بينما تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية.

وقالت مصادر محلية في الشيخ جراح إنَّ "المتظاهرين يريدون أن يوصلوا صوتهم رغم بطش الاحتلال، وأصروا على الوصول بسياراتهم من مناطق مختلفة بالداخل المحتل وخاصة من أم الفحم، جاؤوا ليقولوا إننا أصحاب أرض واحدة ولن نستسلم أمام المحتل".

وفضّت قوات الاحتلال، مساء أمس الخميس، اعتصامًا لمواطنين ومتضامنين تجمهروا في حي الشيخ جراح، لصدّ هجوم المستوطنين الذي كان متوقعًا على الحي الليلة الماضية.

وما تزال قوات الاحتلال تغلق مداخل الحي وتفرض تشديداتها على الأهالي والمتضامنين معهم، وفي ذات الوقت، تسمح للمستوطنين باقتحام الحي، واستفزاز الأهالي والاعتداء عليهم، وتحطيم مركباتهم.

المصدر:يونيوز

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