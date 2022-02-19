النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

ارسال مقاتلات من طراز إف 35 إلى أوروبا "لتعزيز دفاعات الناتو"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الطائرات المقاتلة المتجهة إلى اوروبا غادرت قاعدة‏ عسكرية‏ في ‏ويلمنغتون فى ولاية فيرمونت شمال شرق الولايات المتحدة "لتعزيز دفاعات الناتو".
رمز الخبر: ۶۳۲۷۵
تأريخ النشر: 19 February 2022

ولفت مسؤولون إلى أن الطائرات المقاتلة من طراز إف 35 F-35A Lightning II ، أرسلت إلى قاعدة سبانجداليم الألمانية، وسط تصاعد التوترات مع روسيا عقب نشرها عشرات الآلاف من قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية ما يثير مخاوف من احتمال شنها هجوما على هذا البلد.

وقام الناتو بنقل القوات والمعدات العسكرية إلى المنطقة في خطوة تهدف إلى التأكيد على نيته الدفاع عن الأعضاء الشرقيين في الحلف.

هذا ونشرت الولايات المتحدة 5000 جندي في بولندا ورومانيا، ووضعت حوالي 8500 جندي في حالة تأهب. كما أرسلت بريطانيا مئات الجنود إلى بولندا وسخرت المزيد من السفن الحربية والطائرات.

وفي خضم أزمتها مع دول الغرب، أعلنت روسيا الجمعة، أنها ستجري وتحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين السبت، مناورات لقواتها الاستراتيجية وخصوصا إطلاق صواريخ بالستية وكروز.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، أنه "في 19 شباط/فبراير، وتحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، ستُجرى مناورات مقررة لقوات الردع الاستراتيجي".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
احتفال حاشد في عيد مولد الامام علي عليه السلام في اسطنبول
من هو "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين؟
خشية في تونس من حل الرئيس سعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الأزمة الاقتصادية تضيق الخناق على التونسيين والحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء
آمال بإنتعاش العملة العراقية بعد ارتفاع الصادرات النفطية
وزير الداخلية يطالب بملاحقة منظّمي مؤتمري المعارضة البحرينية في مسرح رسالات بالعاصمة بيروت
المقاومة الإسلامية تطلق طائرة مسيرة استطلعت أجواء فلسطين المحتلة لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة
لا انفراجة في أزمة التوافق على مرشح منصب رئيس الجمهورية
تونس..تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022
مشاريع حكومية لدعم المناطق المتضررة بسبب قلة المتساقطات والجفاف
احتفال في كشمير في ذكرى ولادة الإمام علي (ع)
انطلاق حملة استرداد الأموال المهربة بقرار حكومي
استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان بانفجار لغم في الزبير بالبصرة
السلطات الكندية تعلن بدء اعتقال محتجي الشاحنات الذين يحاصرون العاصمة
العمليات المشتركة: الجهد الاستخباري يواصل الإطاحة بقيادات الإرهاب
يا جُهّال العرب.. اتَّحِدوا
الوكالات الحصرية في لبنان
العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس
الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان
مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
رئيس أركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تعزيز التنسيق لمواجهة داعش
وزارة الصحة: 19 وفاة وأكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
عباس لرئيسة مجلس النواب الامريكي: لتعزيز العلاقات مع واشنطن
اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية
عضو السيادي ياسر العطا يشيد بالمستوى المتطور للعلاقات السودانية مع واشنطن
مدبولي: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: نطلب من روسيا العمل على تسوية الأزمة وعدم التصعيد
قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب أوروبا ومخاوف من أضرار بشرية ومادية في بريطانيا
الحكومة تعلن عن اجراءات تخفيفية خاصة بكورونا