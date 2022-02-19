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دوي صفارات الانذار في دونتيسك والبدء بإجلاء السكان

تم تشغيل صفارات الانذار في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد، في وقت أفادت مصادر محلية بأن عملية إجلاء سكان الجمهورية قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.
رمز الخبر: ۶۳۲۷۳
تأريخ النشر: 19 February 2022

تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، فيما لم توضح السلطات المحلية السبب بعد.

يذكر أن صفارات الدفاع المدني يتم سماعها في دونيتسك بانتظام، مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر، ولكن كقاعدة عامة، تحذر سلطات جمهورية دونيتسك السكان مسبقًا من هذا الأمر.

وأفادت مصادر محلية بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك المعلنة استقلالها عن اوكرانيا، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، قد أعلن عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك إلى روستوف في روسيا.

وقال بوشيلين في مقطع فيديو منشور على "تليغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.

وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز

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