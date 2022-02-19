فوز تونس بفرصة إطلاق أول قمر صناعي تعليمي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن فوز فريق من المدرسة العليا الخاصة للھندسة والتكنولوجيا التطبيقية (ESPITA-IHE) بسوسة في مسابقة برنامج " كيبوكيوب " العالمي والتاهل لنيل فرصة إطلاق أول قمر صناعي تعليمي " تونسات 1" نحو محطة الفضاء الدولية سنة 2023.

وأوضحت مديرة المدرسة العليا الخاصة للھندسة والتكنولوجيا التطبيقية بسوسة والمديرة العامة لمشروع القمر الصناعي الأكاديمي بتونس ھناء عوينات، في تصريح، أن " الكيبوكيوب " هو برنامج عالمي تشرف عليه وكالة الفضاء اليابانية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة ويوفر فرصة إطلاق لقمر صناعي من نوع " كيوبسات " نحو الفضاء من محطة الفضاء الدولية (ISS) بواسطة صاروخ ياباني.

وبينت المديرة العامة لمشروع القمر الصناعي الأكاديمي، ان مجموعة من الخبراء والأساتذة الباحثين والطلبة التونسيين ساهموا بالتعاون مع الجمعية التونسية للفضاء في مختلف مراحل تصميم أول قمر صناعي تعليمي أكاديمي في تاريخ البلاد " تونس- سات 1".

المصدر:يونيوز