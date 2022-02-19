غوتيريش يحذر من "غزو" روسي "كارثي" لأوكرانيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحذر في كلمة له خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، من حدوث غزو روسي لأوكرانيا، واصفًا ذلك بـ"الكارثي".

أى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن حشد القوات الروسية حول أوكرانيا يزيد التوتر وإمكانية نشوب صراع في أوروبا.

وفي كلمة له خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ58، التي انطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة، في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية واسعة، قال غوتيريش: "مع تمركز القوات الروسية حول أوكرانيا، أشعر بقلق عميق بشأن التوترات والتكهنات المتزايدة حول وقوع صراع عسكري في أوروبا".

وأضاف غوتيريش: "ما زلت أعتقد أنه لن يحدث. ولكن إذا حدث سيكون ذلك كارثيًا، لا بديل عن الدبلوماسية في معالجة كافة القضايا، بما فيها الأكثر استعصاءً. لقد حان الوقت لخفض التصعيد بشكل جدي".

وحثّ جميع أطراف الأزمة الأوكرانية على "توخي الحذر الشديد في خطاباتهم بحيث يكون هدف البيانات العامة هو الحد من التوترات لا تأجيجها".

وأكد أن "منظومة الأمم المتحدة لا تزال تعمل بكامل طاقتها في أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة الإنسانية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك (شرق)".

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

وتجري وقائع مؤتمر ميونخ للأمن في الفترة بين 18 و20 فبراير/شباط 2022، في مكانه التقليدي، فندق "بايريشرهوف" في ميونيخ، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وفي ضوء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، يجري المؤتمر بعدد أقل من الضيوف وممثلي وسائل الإعلام كما كان معتادا، بالإضافة إلى وفود رسمية صغيرة.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 100 وزير وممثل لقطاع الأعمال والجمعيات والمنظمات الدولية.

المصدر:يونيوز