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وفاة طفل بعد وقوعه في بئر في جنوب شرق البلاد

أعلن مسؤولون افغان وفاة الطفل العالق منذ الثلاثاء في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان. وكتب أنس حقاني المستشار الكبير في وزارة الداخلية في تغريدة أن الطفل حيدر "غادرنا إلى الأبد. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا".
رمز الخبر: ۶۳۲۶۹
تأريخ النشر: 19 February 2022

وأكد عبد الله عزام سكرتير نائب رئيس الوزراء عبد الغني بارادار في تغريدة أيضا "رحل حيدر عنا".

وسقط الطفل الأفغاني حيدر الثلاثاء في قاع هذه البئر الترابية في قرية شوكاك بولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابول.

وبلغ عناصر فرق الانقاذ موقع الطفل صباح الجمعة. وكان لا يزال على قيد الحياة لدى وصولهم إليه إلا ان "الوضع لم يكن جيدا" وكان ينبغي أن "يتلقى العلاج في الموقع" على ما قال متحدث مساعد باسم حكومة طالبان أحمد الله واثق.

وقال الحاج عبد الهادي (50 عاما) جد حيدر لوكالة فرانس برس إن الطفل سقط في الحفرة بينما كان يحاول "مساعدة" بالغين على حفر بئر جديدة في هذه القرية التي تعاني من الجفاف. وذكرت مصادر رسمية أن الطفل انزلق في هذه البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا ثم تم سحبه بواسطة حبل إلى عمق حوالى عشرة أمتار حيث علق.

المصدر:يونيوز

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